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Hudson Institute*: Пока на саммите ШОС решают вопросы, посланник США знакомится с народными танцами

Hudson Institute*: Пока на саммите ШОС решают вопросы, посланник США знакомится с народными танцами

Средняя Азия перестает быть периферией мировой политики, и это наглядно видно на Бишкекском саммите ШОС, пишет Кен Мориясу из американского Hudson Institute* (нежелателен в РФ).

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