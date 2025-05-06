Россия призывает США сохранить активное участие в работе ООН

Россия надеется на продолжение активного участия США в деятельности ООН. Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН, выразил уверенность в заинтересованности всех сторон, включая саму организацию, в этом.
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