Евгений Афраймович «Я – нетипичный звукорежиссёр» руководитель студии «Музыка НН»: О профессиональном пути «Лет в семнадцать на вопрос о том, кем бы я хотел стать, я бы ответил так: «Я хочу писать песни, получить «Грэмми» лет в двадцать, максимум, в 21, ещё хочу много гулять и чтоб меня любили девушки».
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