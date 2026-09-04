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Царьград

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Банк России: СБП взяла 55% всех переводов во II квартале

Банк России: СБП взяла 55% всех переводов во II квартале

Банк России сообщает: СБП осуществила 55% переводов физических лиц во втором квартале. Это на 7 п.п. больше по сравнению с прошлым годом.

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