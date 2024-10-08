Пять пропавших российских альпинистов найдены погибшими в Непале

Их тела нашли при облёте горы Дхаулагири Тела пяти альпинистов из России, пропавших без вести 6 октября, обнаружены при облёте горы Дхаулагири в Непале, сообщила на своей странице в соцсетях представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии