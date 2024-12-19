Сбербанк поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем»

Сбербанк предложил ставку до 29% годовых по вкладу «Забота о будущем» — такая доходность доступна при условии участия клиента в программе долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает пресс-служба кредитной организации.
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