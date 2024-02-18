Замкомандующего 18-й армии России Магомеджанов умер в госпитале в Севастополе

В больнице Севастополя от ряда ранений вследствие принятия ожесточенного боя умер командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, заместитель командующего 18-й армии в рамках СВО.
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