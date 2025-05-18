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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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Сокровища Русской культуры - 111. Советское чудо науки и техники - суда на подводных крыльях.

Сокровища Русской культуры - 111. Советское чудо науки и техники - суда на подводных крыльях.

опубликовано в https://dzen.ru/a/aCNfiPvUeE93lDs4 Почему исчезли теплоходы на подводных крыльях «Ракета» и «Метеор» Многие из тех , кто жил в СССР и бывал на Волге, Днепре и в крупных городах, вероятно, хотя бы раз катались на этом советском чуде - скоростном судне на подводных крыльях.

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Валентина
а про Бартини (если  не ошибаюсь) можно добавить?
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