Сокровища Русской культуры - 111. Советское чудо науки и техники - суда на подводных крыльях.

опубликовано в https://dzen.ru/a/aCNfiPvUeE93lDs4 Почему исчезли теплоходы на подводных крыльях «Ракета» и «Метеор» Многие из тех , кто жил в СССР и бывал на Волге, Днепре и в крупных городах, вероятно, хотя бы раз катались на этом советском чуде - скоростном судне на подводных крыльях.