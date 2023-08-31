Военное обозрение

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«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

В 2018 году французская компания Safran представила новую инерциальную навигационную систему Geonyx с гироскопом HRG CRYSTAL последнего поколения, гарантированный срок службы которого составляет 1 млн часов.

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Комментарии
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Игорь Человек
И всё?  Вы об этом написали спустя 5 лет!
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12 час.
Александр Макеев
А у российской армии есть аналогичное или более совершенное оборудование?
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12 час.

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