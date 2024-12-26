Спортивный директор «Локомотива» рассказал, почему сорвался трансфер Веры из «Оренбурга»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну признался, что клуб работал над трансфером аргентинского полузащитника Лукаса Веры, когда тот выступал за «Оренбург».
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