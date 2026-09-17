Вестник Бабушки...
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Вестник Бабушкинского района

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Столичные НКО получат гранты в размере от 500 тысяч до 5 миллионов рублей

В столице подвели итоги конкурса грантов Мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

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