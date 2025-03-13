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Петербургский дневник

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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский лидер поздравил его со священным для мусульман месяцем Рамадан Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.

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