Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский лидер поздравил его со священным для мусульман месяцем Рамадан Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в Кремле.
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