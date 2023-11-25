Полузащитник "Балтики" Галоян пообещал дать "Спартаку" бой

Полузащитник калининградской "Балтики" Артур Галоян в интервью "Газете.Ru" заявил, что команда подходит к матчу 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) против московского "Спартака" в хорошем состоянии и готова навязать столичному клубу ожесточенную борьбу.