Полузащитник "Балтики" Галоян пообещал дать "Спартаку" бой

Полузащитник калининградской "Балтики" Артур Галоян в интервью "Газете.Ru" заявил, что команда подходит к матчу 16-го тура МИР Российской премьер-лиги (МИР РПЛ) против московского "Спартака" в хорошем состоянии и готова навязать столичному клубу ожесточенную борьбу.
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