Могут ли выборы на востоке ФРГ помешать правительству Мерца

ХДС рискует не пройти в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании Опросы прочат провал правящих в ФРГ партий на местных выборах в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании.
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