Замглавы МИД России Грушко рассказал о стратегическом поражении Запада

Конфликт на Украине подошел к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад, поскольку он не добился своих целей по трем компонентам борьбы с Россией, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
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