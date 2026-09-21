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Алтайский край попал в конец рейтинга по медианным зарплатам

Алтайский край попал в конец рейтинга по медианным зарплатам

Алтайский край попал в конец рейтинга по уровню медианных зарплат среди российских регионов. Она составляет около 54,8 тысячи рублей, чего хватает на приобретение только двух фиксированных наборов товаров и услуг, сообщает РИА Новости.

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