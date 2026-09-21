Алтайский край попал в конец рейтинга по медианным зарплатам

Алтайский край попал в конец рейтинга по уровню медианных зарплат среди российских регионов. Она составляет около 54,8 тысячи рублей, чего хватает на приобретение только двух фиксированных наборов товаров и услуг, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым