Этношкола Анны Неркаги в ЯНАО отметила 25 лет со дня открытия

Уникальной школе Анны Неркаги в Приуральском районе исполнилось 25 лет. Воспитанники необычного учреждения, помимо основной программы, постигают науку кочевой жизни и учатся сохранять традиции, сообщил telegram-канал департамента образования ЯНАО.
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