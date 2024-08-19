Российская армия остановила продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области

Расчет дронов поразил танк, несколько пикапов и пункты временной дислокации Военнослужащие российской армии остановили продвижение украинской армии к юго-востоку от Суджи в Курской области, рассказал РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда».