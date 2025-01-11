Представлен смартфон Realme 14 Pro+ на базе Snapdragon 7s Gen 3, который синеет на холоде Ко...

Представлен смартфон Realme 14 Pro+ на базе Snapdragon 7s Gen 3, который синеет на холодеКомпания Realme раскрыла характеристики смартфона Realme 14 Pro+, предварительный анонс которого состоялся в Китае в прошлом месяце, но без раскрытия спецификаций.