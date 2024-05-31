Приморский депутат заявил, что «сухой закон» в Приморье нужно отменить

Депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Шульга, выступая сегодня после отчета губернатора края Олега Кожемяко перед краевым парламентом, заявил, что «сухой закон», инициатором которого был глава региона, «ошибочный», сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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