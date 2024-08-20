Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено.
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