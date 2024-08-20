RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Сходняк сатанистов во всей красе....Депутат: проект к...
  • Юрий Зубрин
    Пожурили самого"чистого"теннисиста ,по жопке похлопали ,погрозили пальчиков ,сказали :"ая яй"!Клоуны дешевые!ITIA: Синнера два...
  • Юрий Зубрин
    Очередной оскал "Сук народа".....В МВФ поддержали ...

Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Алаудинов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх