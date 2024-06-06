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Китай

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В Кыргызстане выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть

Бишкек, 5 июня /Синьхуа/ -- На юге Кыргызстана выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть, члены которой подозреваются в сожжении государственного флага республики, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны.

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