В Кыргызстане выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть

Бишкек, 5 июня /Синьхуа/ -- На юге Кыргызстана выявлена подпольная религиозно-экстремистская женская сеть, члены которой подозреваются в сожжении государственного флага республики, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности страны.
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