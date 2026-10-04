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Царьград

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На Кубани мужчине грозит 10 лет за переправку мигрантов через границу

На Кубани мужчине грозит 10 лет за переправку мигрантов через границу

В Красноармейском районе перед судом предстанет 35-летний местный житель, который, по данным следствия, организовал незаконный переход границы для двух иностранцев с закрытым въездом в Россию и поселил их в своём доме.

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