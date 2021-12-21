Уроки и параллели гражданской войны в Эфиопии

С ноября 2020 г. в Эфиопии идёт гражданская война, в которой премьер-министр страны нобелевский лауреат премии мира Абий Ахмед Али начал полномасштабный военный поход против Народного фронта освобождения Тиграя (или, как у нас сейчас любят писать, «Тыграя»), контролирующего одноимённый регион Поводом для конфликта послужило то, что федеральный центр отказался признавать местные выборы и выделять деньги тиграйскому бюджету, в ответ на это власти региона перестали отчислять налоги в казну государства и отозвали своих депутатов из парламента.