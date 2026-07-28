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Лерчек могут отправить под домашний арест по требованию прокуратуры

Лерчек могут отправить под домашний арест по требованию прокуратуры

Действующая мера пресечения не обеспечивает достижения целей уголовного судопроизводства Прокуратура просит изменить блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.

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