Лерчек могут отправить под домашний арест по требованию прокуратуры

Действующая мера пресечения не обеспечивает достижения целей уголовного судопроизводства Прокуратура просит изменить блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.
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