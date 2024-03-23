Стечение обстоятельств: переработка сырой нефти в России упала до многомесячного минимума

Российская нефтяная отрасль имеет достаточные резервы и мощности, чтобы даже в ситуации с форс-мажорными обстоятельствами и воздействием внешних факторов, иметь возможность маневрировать показателями производства.
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