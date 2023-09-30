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Трамп будет присутствовать на суде по делу о мошенничестве

Трамп будет присутствовать на суде по делу о мошенничестве

Global look press/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Steven Hirsch Бывший президент США Дональд Трамп намерен прибыть на судебное заседание по гражданскому делу о мошенничестве, возбужденному против его компании Trump Organization.

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