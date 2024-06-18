Сергей Богданов: «Цель работы «Поездов здоровья» – диагностика состояния как можно большего числа жителей региона»

С начала 2024 года более 22,1 тысячи нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья». За прошедшие месяцы жителям региона проведено уже почти 38,4 тысячи консультаций узких специалистов, а также выполнено свыше 93,3 тысячи различных исследований.