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Нижегородская правда

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Сергей Богданов: «Цель работы «Поездов здоровья» – диагностика состояния как можно большего числа жителей региона»

Сергей Богданов: «Цель работы «Поездов здоровья» – диагностика состояния как можно большего числа жителей региона»

С начала 2024 года более 22,1 тысячи нижегородцев получили медицинскую помощь в «Поездах здоровья». За прошедшие месяцы жителям региона проведено уже почти 38,4 тысячи консультаций узких специалистов, а также выполнено свыше 93,3 тысячи различных исследований.

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