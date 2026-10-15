Индийский спутниковый сервис Airtel Eutelsat OneWeb может получить разрешения регулирующих органов раньше, чем Starlink, поскольку он подал заявку почти пять лет назад, заявил председатель совета директоров Bharti Enterprises Сунил Бхарти Миттал на Bloomberg New Economy Forum в Дели, пишет 15 октября газета The Times of India.
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