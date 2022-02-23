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Юран возглавил «Химки» и присоединился к команде на сборе в Турции

«Химки» объявили о назначении Сергея Юрана новым главным тренером. 52-летний специалист подписал с подмосковным клубом контракт, срок которого не уточняется.

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