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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейндерс может уйти в «Ноттингем» ради игровой практики. Хавбек «Ман Сити» оценивается в 55 млн фунтов (Daily Mail)

Тиджани Рейндерс может покинуть «Манчестер Сити» уже через год после перехода. Как сообщает Daily Mail, подписать полузащитника может «Ноттингем Форест».

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