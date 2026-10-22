Из-за «восстания медведей» в стране впору вводить режим ЧС, в Сибири на одного егеря до 100 косолапых Ирина Мишина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Материал комментируют: Антон Сасин Случаи нападения медведей на людей в населенных пунктах начали напоминать криминальную хронику.
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Вот именно поэтому россиянам оружия и НИЗЗЯ. А то как же снижать численность популяции людей? Наглость какая: ты его ешь, а он отстреливается!