Нефть подорожала почти на доллар – цены растут из-за погоды и коррекцией после продаж Татьяна АрестоваВ начале торгов 9 сентября цены на нефть выросли примерно на 1 доллар, поскольку на побережье Мексиканского залива в США приближался потенциальный ураган.