A slow WordPress site usually has more than one cause: uncached pages, oversized images, too much JavaScript, an overloaded database, or a hosting stack that cannot keep up.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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