WSJ: идея Трампа "взять под контроль" Газу возникла недавно

REUTERS/Hatem Khaled Идея американского президента Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа появилась недавно и о ней знало только его ближайшее окружение, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников из США.
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