"Изнасилуем и убьём". Наша страна ожидает реэмиграции сограждан.

А какой реакции можно ожидать от рептилоидов англосаксов на русских? Русские это род человеческий.

Валерий Василенко

Если бы эта Юля поменьше торчала в сети и не молола языком, то и проблем бы не было. А так- захотелось покрасоваться- и получила.