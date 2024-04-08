КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНАСТАСИЯ БЕРЕЖНАЯ УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ ОТЛАВЛИВАЮТ РУССКИХ ПО ОДНОМУ: КИЕВ НАЧАЛ ТЕРРОР В ЕВРОПЕ "Изнасилуем и убьём" – это одна из самых мягких угроз, которые поступают в адрес Юлии Воробьёвой, проживающей в Лондоне.
"Изнасилуем и убьём". Наша страна ожидает реэмиграции сограждан.
Комментарии
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Natalia Ivanova
А какой реакции можно ожидать от рептилоидов англосаксов на русских? Русские это род человеческий.
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13 час.
Валерий Василенко
Если бы эта Юля поменьше торчала в сети и не молола языком, то и проблем бы не было. А так- захотелось покрасоваться- и получила.
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12 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Всю вонючую хохлятину за полярный круг мусор убирать. Хороший хохол это дохлый хохол.
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11 час.
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