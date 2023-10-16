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Генсек ООН потребовал от Израиля пропустить гумпомощь в Газу

Генсек ООН потребовал от Израиля пропустить гумпомощь в Газу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к руководству Израиля. Он призвал руководство страны пропустить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа, официальное заявление опубликовано на сайте организации.

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