Генсек ООН потребовал от Израиля пропустить гумпомощь в Газу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к руководству Израиля. Он призвал руководство страны пропустить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа, официальное заявление опубликовано на сайте организации.
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