Глава Камчатки выступил с предложениями на совещании по развитию прибрежных рыбацких посёлков

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с докладом на совещании по вопросу исполнения поручения Владимира Путина по развитию прибрежных населенных пунктов за счет средств, полученных от продажи прав на вылов водных биоресурсов.
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