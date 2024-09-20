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Неочевидные последствия: чем может обернуться для Киева сдача Покровска

Неочевидные последствия: чем может обернуться для Киева сдача Покровска

Вцепившиеся воистину мертвой хваткой в Красноармейск (Покровск) вояки киевской хунты продолжают свое сопротивление – столь же отчаянное, сколь и (если говорить о стратегическом уровне кампании) бессмысленное.

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