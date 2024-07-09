«Стратегическая автономия во внешней политике»: Что пишут индийские СМИ о визите Нарендры Моди в Москву

Ведущий новостной сайт Индии на английском языке HindustanTimes уделил большое внимание начавшемуся сегодня трехдневному визиту индийского премьер-министра Нарендры Моди в Россию – на 22-й саммит Индия-Россия.
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