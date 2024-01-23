ФПК: данные о перевозимом животном будут видны в мобильном устройстве проводника

Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе по перевозке животных рассказал, что информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника.
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