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Газета.ру

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ФПК: данные о перевозимом животном будут видны в мобильном устройстве проводника

ФПК: данные о перевозимом животном будут видны в мобильном устройстве проводника

Гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, дочерняя структура РЖД) Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе по перевозке животных рассказал, что информация о перевозимом в поезде животном будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

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