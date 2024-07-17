Рязанская область получит еще 350 млн рублей на строительство жилья на селе

Финансирование будет передано региону в виде субсидий. Жилье, построенное на эти средства, будут сдавать внаем тем, кто работает на сельхозпредприятиях в селах Октябрьское Пронского района, Семено-Никольское Рязанского района и в поселке Сараи.
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