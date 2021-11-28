Аналитик сборной России Анатолий Волков уволен после высказывания о «Матч ТВ» и «Eurosport »

Аналитик сборной России Анатолий Волков, ранее раскритиковавший «Матч ТВ» на своей страничке в социальной сети Instagram, покинул расположение команды.

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