Что сулит финансовый гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта Алёна ЮрьеваФинансовая сфера всегда вызывает массу вопросов, а на фоне продолжения упадка Меркурия, нам предстоит быть особенно осторожными.
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