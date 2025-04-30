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На "Соловьёв Live" снова скандал. Собчак теперь травит и Карнаухова, и Кашеварову

На "Соловьёв Live" снова скандал. Собчак теперь травит и Карнаухова, и Кашеварову

Царьград ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/ GLOBAL LOOK PRESS Передача "Соловьёв Live" снова оказалась в центре скандала.

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Комментарии
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Н
Наталья
Воевал за таких, как я, а пришёл домой - воюешь со мной?! Я ждала, молилась за тебя, а ты можешь и убить меня в таком состоянии? Не справляешься сам с проблемой - обращайся за помощью к врачам.
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7 час.
Модест
Ксюшадь в данном случае права. Больную голову надо у психиатра лечить, а не домашних калечить. Вам любой ветеран это скажет. Кто из ПТСРщиков  этого не понимает, тот обычно плохо заканчивает.
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Если у Карнаухова сдали нервы, то надо отправить отдыхать или лечиться. А оправдывать его ересь тем, что он это говорил из лучших чувств, аморально и глупо.
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3 час.
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