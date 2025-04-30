На "Соловьёв Live" снова скандал. Собчак теперь травит и Карнаухова, и Кашеварову

Н Наталья Воевал за таких, как я, а пришёл домой - воюешь со мной?! Я ждала, молилась за тебя, а ты можешь и убить меня в таком состоянии? Не справляешься сам с проблемой - обращайся за помощью к врачам.

Модест Ксюшадь в данном случае права. Больную голову надо у психиатра лечить, а не домашних калечить. Вам любой ветеран это скажет. Кто из ПТСРщиков этого не понимает, тот обычно плохо заканчивает.