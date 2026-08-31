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Футбол. Чемпионат России. Жубал во втором подряд матче забивает и приносит победу «Краснодару»

Футбол. Чемпионат России. Жубал во втором подряд матче забивает и приносит победу «Краснодару»

Автором победного гола стал Жубал. Случилось это на 19-й минуте. Отметим, что бразильский защитник черно-зеленых забивает во втором подряд матче.

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