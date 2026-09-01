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Россельхознадзор разъяснил новые правила учета птиц и кроликов: животных не нужно нести в МФЦ

Россельхознадзор разъяснил новые правила учета птиц и кроликов: животных не нужно нести в МФЦ

С 1 сентября хозяева, содержащие более десятка кроликов или пернатых, обязаны их зарегистрировать. Однако нести питомцев в многофункциональные центры (МФЦ) ошибочно – процедурой оформления занимается исключительно районная или городская государственная ветеринарная служба, пояснили в Россельхознадзоре.

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