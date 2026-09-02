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Газета.ру

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Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще три летевших на Москву дрона

Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще три летевших на Москву дрона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву.

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