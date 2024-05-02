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«Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии в 7-й раз подряд

Сегодня белградцы одолели клуб «Бачка Топола» (2:1) и, набрав 84 очка, досрочно завоевали титул. На счету ближайшего конкурента – «Партизана» – 70 очков, на 14 меньше за 4 тура до конца чемпионата.

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