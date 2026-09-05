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Пронедра

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Барыги-ждуны активизировались в Екатеринбурге

Барыги-ждуны активизировались в Екатеринбурге

Екатеринбург столкнулся с явлением, которое ещё недавно казалось невозможным для современного мегаполиса: люди готовы платить тысячи рублей не за сам бензин, а за возможность не проводить часы в очередях на автозаправочных станциях.

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